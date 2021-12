Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Selina chiede a Cornelius di lasciare il Fürstenhof (Di domenica 5 dicembre 2021) A Tempesta d'amore si preannunciano puntate esplosive, come rivelano le anticipazioni tedesche. Al centro della scena ci sarà soprattutto la guerra tra i Von Thalheim e i Vogt che si comporrà di un capitolo drammatico, che avrà terribili conseguenze sulla storia d'amore di Florian e Maja. Questa storyline partirà quando Erik scoprirà, attraverso Lars, che Cornelius si sta nascondendo presso una baita vicino al Fürstenhof. Ariane consiglierà all'uomo di andare personalmente a verificare se questa informazione sia attendibile e Vogt si avvierà da solo verso il presunto nascondiglio di Von Thalheim. Durante il tragitto, però, Erik si renderà conto di essere spiato e inizierà a correre per non essere raggiunto, finendo per strada. In quel momento, per un'incredibile ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 5 dicembre 2021) Ad'si preannunciano puntate esplosive, come rivelano le. Al centro della scena ci sarà soprattutto la guerra tra i Von Thalheim e i Vogt che si comporrà di un capitolo drammatico, che avrà terribili conseguenze sulla storia d'di Florian e Maja. Questa storyline partirà quando Erik scoprirà, attraverso Lars, chesi sta nascondendo presso una baita vicino al. Ariane consiglierà all'uomo di andare personalmente a verificare se questa informazione sia attendibile e Vogt si avvierà da solo verso il presunto nascondiglio di Von Thalheim. Durante il tragitto, però, Erik si renderà conto di essere spiato e inizierà a correre per non essere raggiunto, finendo per strada. In quel momento, per un'incredibile ...

