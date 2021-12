Tasse, riforma Irpef col trucco: lo stipendio lordo che ti condanna, ecco chi sono gli italiani beffati dal governo (Di domenica 5 dicembre 2021) Bocciato l'emendamento proposto da Draghi per introdurre il contributo di solidarietà sui redditi sopa i 75mila euro da destinare a mitigare il caro bollette, si torna l punto di partenza sulla riforma fiscale. La nuova Irpef a quattro aliquote che verrà introdotta l'anno prossimo, in luogo degli attuali cinque scaglioni, sta impegnando a fondo i tecnici per far tornare un'equazione di difficile soluzione. La detrazione di base sale a 3.100 euro dagli attuali 1.800, e si alza così sopra gli 8.000 euro (5.000 per i pensionati) la no tax area. Con un decalage per i redditi superiori alla soglia. Un elemento fondamentale per centrare l'obiettivo di abbassare il livello delle imposte anche per i redditi ai quali - con la riduzione delle aliquote da cinque a quattro, se ne applicherà una più alta. Per i redditi fino a 15.000 euro l'aliquota ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Bocciato l'emendamento proposto da Draghi per introdurre il contributo di solidarietà sui redditi sopa i 75mila euro da destinare a mitigare il caro bollette, si torna l punto di partenza sullafiscale. La nuovaa quattro aliquote che verrà introdotta l'anno prossimo, in luogo degli attuali cinque scaglioni, sta impegnando a fondo i tecnici per far tornare un'equazione di difficile soluzione. La detrazione di base sale a 3.100 euro dagli attuali 1.800, e si alza così sopra gli 8.000 euro (5.000 per i pensionati) la no tax area. Con un decalage per i redditi superiori alla soglia. Un elemento fondamentale per centrare l'obiettivo di abbassare il livello delle imposte anche per i redditi ai quali - con la riduzione delle aliquote da cinque a quattro, se ne applicherà una più alta. Per i redditi fino a 15.000 euro l'aliquota ...

