Svolta per il futuro di Simeone: il Verona l’ha deciso nelle ultime ore! (Di domenica 5 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo twitter, il Verona è intenzionato a riscattare il Cholito Simeone, autore sin qui di una stagione straordinaria condita da ben 11 gol. Simeone, calciomercato, VeronaIl Verona verserà nelle casse rossoblù 10 milioni di euro per il Cholito che firmerà un contratto di 4 anni. Una grande notizia per tutto il popolo veronese che godrà ancora per molto delle gesta del 26enne argentino. Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo twitter, ilè intenzionato a riscattare il Cholito, autore sin qui di una stagione straordinaria condita da ben 11 gol., calciomercato,Ilverseràcasse rossoblù 10 milioni di euro per il Cholito che firmerà un contratto di 4 anni. Una grande notizia per tutto il popolo veronese che godrà ancora per molto delle gesta del 26enne argentino.

