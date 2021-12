Supergigante Sofia Goggia: triplete personale in Coppa del Mondo (Di domenica 5 dicembre 2021) Lake Louise – Terza straordinaria affermazione per Sofia Goggia che di forza si è presa anche il Supergigante di Lake Louise nella terza e ultima gara di Coppa del Mondo femminile del programma canadese. La campionessa bergamasca, impostasi da dominatrice nelle due gare di discesa sulla Men’s Olympic, si è nuovamente ripetuta con grande classe sulla pista dell’Alberta, fissando il cronometro sull’ 1’18”28. La 29enne atleta delle Fiamme Gialle ha limitato i danni nella prima fase di gara, rimanendo a contatto di Lara Gut-Behrami che fino a quel momento era al comando della competizione poi, nella seconda parte a lei più congeniale ha lasciato correre lo sci recuperando i due decimi di svantaggio fino a salire in cima alla classifica. Il quattordicesimo successo in carriera, il quarto in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 dicembre 2021) Lake Louise – Terza straordinaria affermazione perche di forza si è presa anche ildi Lake Louise nella terza e ultima gara didelfemminile del programma canadese. La campionessa bergamasca, impostasi da dominatrice nelle due gare di discesa sulla Men’s Olympic, si è nuovamente ripetuta con grande classe sulla pista dell’Alberta, fissando il cronometro sull’ 1’18”28. La 29enne atleta delle Fiamme Gialle ha limitato i danni nella prima fase di gara, rimanendo a contatto di Lara Gut-Behrami che fino a quel momento era al comando della competizione poi, nella seconda parte a lei più congeniale ha lasciato correre lo sci recuperando i due decimi di svantaggio fino a salire in cima alla classifica. Il quattordicesimo successo in carriera, il quarto in ...

Advertising

SkySport : Sci, SuperG Lake Louise: vince Sofia Goggia. Terzo successo in tre giorni per l'azzurra #SkySport #Goggia - RomaAppio : RT @SMSNEWSOFFICIAL: SCI ALPINO: Sofia Goggia non si ferma più e dopo le due vittorie in discesa libera, ha calato il tris conquistando anc… - SMSNEWSOFFICIAL : SCI ALPINO: Sofia Goggia non si ferma più e dopo le due vittorie in discesa libera, ha calato il tris conquistando… - prestia_fabio : RT @SkySport: Sci, SuperG Lake Louise: vince Sofia Goggia. Terzo successo in tre giorni per l'azzurra #SkySport #Goggia - AndyNash105 : Quando alle altre non rimane che una #Goggia. SuperGigante Sofia. -