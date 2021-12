Super Green pass, tutto quello che c’è da sapere su ‘base’ e ‘rafforzato’: dove basta il test e dove serve il vaccino. E cosa accade in zona gialla (Di domenica 5 dicembre 2021) Il giorno del nuovo giro di vite è arrivato. Da lunedì 6 dicembre fino al 15 gennaio, il Green pass rafforzato restringe il campo delle attività aperte ai non vaccinati anche in zona bianca. Un perimetro che potrà ulteriormente rimpicciolirsi nel momento in cui una regione entrasse in zona gialla o, peggio ancora, in arancione. Spostamenti di “fasce di rischio” che invece non incideranno sulla popolazione vaccinata: chi ha almeno completato il primo ciclo potrà continuare in ogni caso a poter svolgere, senza restrizioni, la propria vita sociale. Il certificato “rafforzato”, derivante da vaccino o guarigione, servirà per entrare in ristoranti, cinema e teatri. Oltre che per discoteche e piste da sci. Il “base”, ovvero ottenuto attraverso un tampone molecolare o rapido, sarà invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Il giorno del nuovo giro di vite è arrivato. Da lunedì 6 dicembre fino al 15 gennaio, ilrafforzato restringe il campo delle attività aperte ai non vaccinati anche inbianca. Un perimetro che potrà ulteriormente rimpicciolirsi nel momento in cui una regione entrasse ino, peggio ancora, in arancione. Spostamenti di “fasce di rischio” che invece non incideranno sulla popolazione vaccinata: chi ha almeno completato il primo ciclo potrà continuare in ogni caso a poter svolgere, senza restrizioni, la propria vita sociale. Il certificato “rafforzato”, derivante dao guarigione, servirà per entrare in ristoranti, cinema e teatri. Oltre che per discoteche e piste da sci. Il “base”, ovvero ottenuto attraverso un tampone molecolare o rapido, sarà invece ...

