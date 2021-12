Super Green Pass, le regole da lunedì in tutta Italia. Cosa si può fare e cosa no (Di domenica 5 dicembre 2021) Scatteranno le regole del Super Green Pass in tutta Italia da lunedì 6 dicembre, per terminare il 15 gennaio. Ma cosa cambia? Per sedersi ai tavolini al chiuso, da lunedì 6 dicembre sarà necessario avere con se il Super Green Pass, quindi potranno sedersi all’interno dei locali solamente i vaccinati e iguariti. Per bere un caffè o una bevanda al bancone del bar non è richiesto nessun tipo di certificazione. Stesso discorso vale per chi si siede all’aperto, anche di un ristorante, o per acquistare cibo e bevande da asporto. Ai clienti degli alberghi se vanno al bar o al ristorante della struttura basterà invece il Green Pass base. ... Leggi su udine20 (Di domenica 5 dicembre 2021) Scatteranno ledelinda6 dicembre, per terminare il 15 gennaio. Macambia? Per sedersi ai tavolini al chiuso, da6 dicembre sarà necessario avere con se il, quindi potranno sedersi all’interno dei locali solamente i vaccinati e iguariti. Per bere un caffè o una bevanda al bancone del bar non è richiesto nessun tipo di certificazione. Stesso discorso vale per chi si siede all’aperto, anche di un ristorante, o per acquistare cibo e bevande da asporto. Ai clienti degli alberghi se vanno al bar o al ristorante della struttura basterà invece ilbase. ...

