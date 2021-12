Super Green Pass da lunedì: ecco le nuove regole (Di domenica 5 dicembre 2021) Da domani lunedì 6 scattano le nuove regole per il Super Green Pass. ecco quali sono Super Green Pass: ecco le nuove regole da lunedì Il Super Green Pass sarà in vigore da domani lunedì 6. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare di nuovo il Green Pass rafforzato: il Qr code resterà lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi, e verrà aggiornata la App “Verifica C19” per i controlli. Ciò che si ridurrà da lunedì ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Da domani6 scattano leper ilquali sonoledaIlsarà in vigore da domani6. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare di nuovo ilrafforzato: il Qr code resterà lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi, e verrà aggiornata la App “Verifica C19” per i controlli. Ciò che si ridurrà da...

