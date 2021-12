Super green pass: cos’è, prima dose, come averlo e scaricarlo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Super green pass, o green pass rafforzato, e green pass base tra vaccino – prima, seconda e terza dose – guarigioni e tamponi. Da oggi, 6 dicembre, la distinzione tra i due tipi di certificato verde è essenziale. Il Super green pass – con regole che scattano soprattutto in zona arancione per bar e ristoranti, palestre e hotel – viene rilasciato a chi è vaccinato o è guarito dal covid. Il green pass base o semplice spetta a chi risulta negativo ad un tampone molecolare o antigenico. La Certificazione verde per vaccinazione dopo la prima dose viene generata automaticamente dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021), orafforzato, ebase tra vaccino –, seconda e terza– guarigioni e tamponi. Da oggi, 6 dicembre, la distinzione tra i due tipi di certificato verde è essenziale. Il– con regole che scattano soprattutto in zona arancione per bar e ristoranti, palestre e hotel – viene rilasciato a chi è vaccinato o è guarito dal covid. Ilbase o semplice spetta a chi risulta negativo ad un tampone molecolare o antigenico. La Certificazione verde per vaccinazione dopo laviene generata automaticamente dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è ...

