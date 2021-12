Super Green Pass | cosa cambia da domani | i chiarimenti su trasporti per studenti | le misure per musei | cerimonie | ristoranti Le Faq del Governo

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - NicolaPorro : ??Le ricette inutili di #Ricciardi, le trame sul #Quirinale, i grillini che non vogliono restituire i soldi. Questo… - RisolutoOnline : Super green pass, ecco le FAQ del Governo - andreastoolbox : Super Green Pass, le FAQ del governo: ecco quando serve | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Super Green

ROMA - "Sulpass Salvini ha fatto una sintesi corretta. Per me non è strumento coercitivo, ma di libertà, oggi diamo la garanzia a tutte le attività economiche di tenere aperto non solo in zona gialla ...Read More In Evidenza ArrivaPass, novità app Verifica C19: cosa è cambiato, come funziona 5 Dicembre 2021 Con ilpass in arrivo da oggi 6 dicembre, con nuove regole per bar, ...Entra in vigore il certificato verde rafforzato: nuove regole per bar, ristoranti, palestre e hotel con Alto Adige e friuli V.G.in zona gialla. Super green pass 6 dicembre: regole ...E’ il momento del “Super Green pass”, la nuova certificazione rilasciata solo in caso di vaccinazione anti Covid o di guarigione. Dal 6 dicembre 2021, questa nuova certificazione diventerà ...