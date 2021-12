Sudtirol-Fiorenzuola, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 5 dicembre 2021) Alle 14.30 scende in campo la regina del Girone A di Serie C: il Sudtirol. Sudtirol-Fiorenzuola sembra una partita già scritta: due buone difese, due attacchi simili, una partita che sarà sbloccata dagli episodi. Soprattutto perchè il Sudtirol viaggia a velocità assurde, con 0 sconfitte in 16 gare giocate e soltanto 8 punti persi in 4 pareggi. Di contro, la Fiorenzuola, vive un momento altalenante, con troppe sconfitte per poter ambire a posizioni prestigiose. La vittoria contro Legnago ha messo fine ad un digiuno che durava da quasi un mese, ma che comunque la pone ad un solo punto dalla zona playoff, a +3 da quella playout. Il “Druso” spingerà i padroni di casa alla vittoria, con la neo-promossa Fiorenzuola pronta a regalare qualche dispiacere. Il momento delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Alle 14.30 scende in campo la regina del Girone A diC: ilsembra una partita già scritta: due buone difese, due attacchi simili, una partita che sarà sbloccata dagli episodi. Soprattutto perchè ilviaggia a velocità assurde, con 0 sconfitte in 16 gare giocate e soltanto 8 punti persi in 4 pareggi. Di contro, la, vive un momento altalenante, con troppe sconfitte per poter ambire a posizioni prestigiose. La vittoria contro Legnago ha messo fine ad un digiuno che durava da quasi un mese, ma che comunque la pone ad un solo punto dalla zona playoff, a +3 da quella playout. Il “Druso” spingerà i padroni di casa alla vittoria, con la neo-promossapronta a regalare qualche dispiacere. Il momento delle ...

