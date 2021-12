Stretta sui parcheggiatori abusivi allo stadio, carabinieri al “Maradona” (Di domenica 5 dicembre 2021) Ieri sera, a Napoli, presso lo stadio “Diego Armando Maradona” i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio anti-parcheggiatori abusivi. La presenza massiccia dei militari – prima, durante e dopo l’incontro di calcio – ha voluto garantire il regolare svolgimento dell’afflusso allo stadio da parte dei cittadini. Durante il servizio i carabinieri hanno denunciato a piede libero perché recidivi nel biennio tre parcheggiatori abusivi. Sanzionati altri due uomini trovati per la prima volta ad esercitare l’attività di parcheggiatore senza alcuna autorizzazione. I controlli saranno svolti anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021) Ieri sera, a Napoli, presso lo“Diego Armando” idella compagnia di Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio anti-. La presenza massiccia dei militari – prima, durante e dopo l’incontro di calcio – ha voluto garantire il regolare svolgimento dell’afflussoda parte dei cittadini. Durante il servizio ihanno denunciato a piede libero perché recidivi nel biennio tre. Sanzionati altri due uomini trovati per la prima volta ad esercitare l’attività di parcheggiatore senza alcuna autorizzazione. I controlli saranno svolti anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

