Storica tripletta per Sofia Goggia: la campionessa bergamasca conquista anche il supergigante (Di domenica 5 dicembre 2021) Lake Louise rimarrà per sempre nel cuore di Sofia Goggia. La 29enne di Bergamo si è infatti confermata la “Regina delle Nevi” firmando una Storica tripletta in Coppa del Mondo e conquistando il primo supergigante della stagione. Dopo aver dominato in lungo e in largo in discesa libera, la finanziera orobica ha sfatato il tabù che le aveva spesso impedito di andar a segno nella specialità realizzando così l’obiettivo che si era prefissata alla vigilia. Brava a sfruttare gli insegnamenti raccolti nei giorni scorsi, la campionessa olimpica ha spinto dall’uscita dal cancelletto sfruttando la posizione a uovo anche nei primi curvoni della Men’s Olympic Dowhnill. In grado di rimanere sempre aderente al terreno, la fuoriclasse tricolore ha unito la propria ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021) Lake Louise rimarrà per sempre nel cuore di. La 29enne di Bergamo si è infatti confermata la “Regina delle Nevi” firmando unain Coppa del Mondo endo il primodella stagione. Dopo aver dominato in lungo e in largo in discesa libera, la finanziera orobica ha sfatato il tabù che le aveva spesso impedito di andar a segno nella specialità realizzando così l’obiettivo che si era prefissata alla vigilia. Brava a sfruttare gli insegnamenti raccolti nei giorni scorsi, laolimpica ha spinto dall’uscita dal cancelletto sfruttando la posizione a uovonei primi curvoni della Men’s Olympic Dowhnill. In grado di rimanere sempre aderente al terreno, la fuoriclasse tricolore ha unito la propria ...

Storica tripletta per Sofia Goggia: la campionessa bergamasca conquista anche il supergigante BergamoNews

