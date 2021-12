Stefania Orlando parla della crisi avuta con il marito dopo il GF Vip: “Ho avuto un rifiuto” (Di domenica 5 dicembre 2021) Stefania Orlando è stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5 e il reality le ha fatto benissimo. Uscita dalla casa la conduttrice è diventata una presenza fissa a La Vita in Diretta ed è entrata nel cast di Tale e Quale Show. Nel privato però le cose non sono state altrettanto positive. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Stefania Orlando ha parlato di una crisi avuta con i suoi affetti più cari (compreso il marito). “Oggi sono tornata davvero una donna serena. Però ho avuto per un po’ di mesi un rifiuto di tutte le persone che amavo e che adesso continuo ad amare. Ovviamente anche nei confronti di mio marito. Non che avessi chissà cosa o che non lo amassi più. Diciamo che non ... Leggi su biccy (Di domenica 5 dicembre 2021)è stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5 e il reality le ha fatto benissimo. Uscita dalla casa la conduttrice è diventata una presenza fissa a La Vita in Diretta ed è entrata nel cast di Tale e Quale Show. Nel privato però le cose non sono state altrettanto positive. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo,hato di unacon i suoi affetti più cari (compreso il). “Oggi sono tornata davvero una donna serena. Però hoper un po’ di mesi undi tutte le persone che amavo e che adesso continuo ad amare. Ovviamente anche nei confronti di mio. Non che avessi chissà cosa o che non lo amassi più. Diciamo che non ...

Advertising

MediasetPlay : Il racconto di @stefyorlando a #Verissimo: “Mio marito Simone mi ha sempre capita” ???? - ParliamoDiNews : Stefania Orlando parla della crisi con il marito dopo il GF Vip #stefania #orlando #parla #crisi #marito - Sabrina66099843 : RT @paulsenraff: Le auguro veramente il meglio che la vita le possa offrire e mi auguro di rivederla molto presto in tv con un programma tu… - Sabrina66099843 : RT @GioCellRed: Vabbè io dico sì a questa intervista pazzesca di Silvia a Stefania Orlando e chissà che non sia buon presagio per QUESTO #v… - Sabrina66099843 : RT @teamunipony: Stefania Orlando grande donna, fiera di sostenerti #Verissimo ?? -