Stati Uniti, è morto l’ex senatore repubblicano ed ex candidato alla presidenza Bob Dole (Di domenica 5 dicembre 2021) È morto Bob Dole, candidato alla presidenza Usa nel 1996 e considerato icona politica dei repubblicani. Aveva 98 anni. Lo ha reso noto la famiglia, in particolare la moglie Elizabeth Dole. Avvocato, e senatore del Grand Old Party per lo Stato del Kansas dal 1969 al 1996, servì per vari anni anche come leader di maggioranza, ottenendo il record per il più lungo periodo di tempo rivestito in quel ruolo da una persona. Nel 1976 fu candidato come vicepresidente da Gerald Ford, ma in quell’elezione i repubblicani furono sconfitti dal democratico Jimmy Carter. Dopo aver tentato la corsa alle primarie repubblicane nel 1988, stravinte dal vicepresidente di Ronald Reagan, George H. W. Bush, Dole fu il candidato del partito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) ÈBobUsa nel 1996 e considerato icona politica dei repubblicani. Aveva 98 anni. Lo ha reso noto la famiglia, in particolare la moglie Elizabeth. Avvocato, edel Grand Old Party per lo Stato del Kansas dal 1969 al 1996, servì per vari anni anche come leader di maggioranza, ottenendo il record per il più lungo periodo di tempo rivestito in quel ruolo da una persona. Nel 1976 fucome vicepresidente da Gerald Ford, ma in quell’elezione i repubblicani furono sconfitti dal democratico Jimmy Carter. Dopo aver tentato la corsa alle primarie repubblicane nel 1988, stravinte dal vicepresidente di Ronald Reagan, George H. W. Bush,fu ildel partito ...

