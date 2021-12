Stati Uniti, deputato repubblicano del Kentucky posta foto di famiglia per gli auguri di Natale: imbracciano tutti i mitra (Di domenica 5 dicembre 2021) Sorride in foto il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie e così fanno i membri della sua famiglia: ognuno di loro impugna un mitra, alle spalle un albero decorato. Questa la cartolina di Natale, postata su Twitter. E c’è anche un messaggio per Babbo Natale: “Porta le munizioni”. Le polemiche si sono sollevate in poco tempo, da più fronti. Soprattutto perché è molto recente l’ultimo (dei tanti) casi di strage da arma da fuoco, avvenuto in Michigan. Un quindicenne è accusato di aver ucciso quattro studenti e di aver ferito altre sette persone davanti all’ Oxford High School. A regalargli la pistola erano Stati proprio i suoi genitori, ora agli arresti. Merry Christmas! ???? ps. Santa, please bring ammo. ???? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Sorride inildelThomas Massie e così fanno i membri della sua: ognuno di loro impugna un, alle spalle un albero decorato. Questa la cartolina dita su Twitter. E c’è anche un messaggio per Babbo: “Porta le munizioni”. Le polemiche si sono sollevate in poco tempo, da più fronti. Soprattutto perché è molto recente l’ultimo (dei tanti) casi di strage da arma da fuoco, avvenuto in Michigan. Un quindicenne è accusato di aver ucciso quattro studenti e di aver ferito altre sette persone davanti all’ Oxford High School. A regalargli la pistola eranoproprio i suoi genitori, ora agli arresti. Merry Christmas! ???? ps. Santa, please bring ammo. ???? ...

