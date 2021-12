Sport in lutto | il pilota morto a 19 anni | travolto da una valanga in montagna

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tragedia in, unasi è portata via la vita della stella emergente del motocross. A quanto si apprende il19enne stava sciando assieme ad amici in Austria. Eera impegnato in un fuori pista, quando la massa nevosa li ha travolti a quota 2.400 metri. In otto sono rimasti sepolti da un fronte di oltre 4 metri di neve e tre persone non ce l’hanno fatta: due sono state trovate già morte, una è deceduta dopo il trao all’ospedale di Klagenfurt. Nell’incidente hanno perso la vita anche altri due ragazzi.ufficiale Ktm nel Mondiale Motocross MX2 si chiamava Rene Hofer. Un predestinato. Hofer, che avrebbe compiuto 20il prossimo 4 gennaio, nel 2016 si era laureato campione d’Europa nella classe 85 cc.stabile del motomondiale ...