Speed Skating, Coppa del Mondo junior Inzell 2021: vittoria di Laura Peveri nella mass start, quattro podi dell’Italia (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Italia può festeggiare una vittoria ed altri tre podi nella seconda delle due giornate di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo junior 2021-2022 di Speed Skating disputata ad Inzell, in Germania. vittoria nella mass start neo-senior donne per Laura Peveri, ma l’Italia dimostra gran feeling con questo format di gara, dato che tra i neo-senior è terzo Mattia Peghini, medesimo piazzamento ottenuto da Riccardo Lorello nella categoria junior. L’ultimo podio di giornata arriva dai 1500 metri neo-senior donne, dove si classifica seconda Laura ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Italia può festeggiare unaed altri treseconda delle due giornate di gare della seconda tappa delladel-2022 didisputata ad, in Germania.neo-senior donne per, ma l’Italia dimostra gran feeling con questo format di gara, dato che tra i neo-senior è terzo Mattia Peghini, medesimo piazzamento ottenuto da Riccardo Lorellocategoria. L’ultimoo di giornata arriva dai 1500 metri neo-senior donne, dove si classifica seconda...

Advertising

zazoomblog : Speed skating l’Italia agguanta un podio stupendo nel team-pursuit a Salt Lake City e ipoteca le Olimpiadi! -… - zazoomblog : Speed skating l’Italia agguanta un podio stupendo nel team-pursuit a Salt Lake City e ipoteca le Olimpiadi! -… - zazoomblog : Speed skating Andrea Giovannini quinto nella mass start a Salt Lake City - #Speed #skating #Andrea #Giovannini - zazoomblog : Speed skating in Coppa del Mondo primo podio per Davide Ghiotto primato italiano per Francesca Lollobrigida sui 300… - zazoomblog : Speed skating primo podio in Coppa del Mondo per Davide Ghiotto! Record del mondo di Nils van der Poel sui 5000! -… -