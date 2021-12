Spalletti difende il Napoli | la risposta giusta arriva dallo stadio Maradona

(Di domenica 5 dicembre 2021) Lucianoil suosconfitto con l’Atalanta dopo una partita giocata a buon livello con tanti indisponibili. L’allenatore al termine del match ha avuto una reazione ed è voluto andare personalmente ad esaltare i suoi calciatori davanti alle telecamere, nonostante la squalifica. Ecco quanto scrive Il Mattino “Dà coraggio a tutti, fa i complimenti. Aver perso la testa della classifica fa male, ma non è un dramma. «Sono fiero di questa vostra prestazione», ripete in maniera inedita, perché anon piace mai parlare alla fine di una gara. Ma è lì nel ventre dele sa che è il momento di dire qualcosa.ha perso e quindi hadeciso di parlare lui, nonostante la squalifica (farà ricorso nei prossimi giorni per la seconda giornata) perché «non è ...

Il compito del Napoli, già di per sè complicato, diventa ancora più duro dopo 7': Zapata...di Toloi 90' - Quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro 85' - Ultimo cambio per: ...L' Atalanta (3 - 4 - 1 - 2) per affollare il centrocampo e attaccare con più giocatoria ... Partita di mille difficoltà per gli azzurri e, squalificato, neanche in panchina. ...Luciano Spalletti difende il suo Napoli sconfitto con l'Atalanta dopo una partita giocata a buon livello con tanti indisponibili.Il mister del Napoli, Luciano Spalletti, ha fatto i complimenti ai suoi giocatori dopo il 2 a 3 dell'Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona.