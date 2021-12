Spagna, successo per il Festival del Cinema Italiano di Madrid: 30 titoli, più di 13.000 spettatori (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Cinema Paz di Madrid si è vestito a festa per ospitare la cerimonia di premiazione della 14esima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid, un evento organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid e sotto l’egida dell’Ambasciata Italiana a Madrid. Dopo aver rivelato i nomi dei vincitori, il tocco finale di quest’ultima ed emozionante giornata è stato fornito da Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone, l’ultimo film a cui ha partecipato il famoso e amato attore Italiano Gigi Proietti, scomparso a novembre dello scorso anno. Nel corso di sette giorni, sono stati proiettati più di 30 titoli: 6 cortometraggi, 6 documentari e 9 lungometraggi, una selezione delle migliori produzioni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021) IlPaz disi è vestito a festa per ospitare la cerimonia di premiazione della 14esima edizione deldeldi, un evento organizzato dall’Istitutodi Cultura die sotto l’egida dell’Ambasciata Italiana a. Dopo aver rivelato i nomi dei vincitori, il tocco finale di quest’ultima ed emozionante giornata è stato fornito da Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone, l’ultimo film a cui ha partecipato il famoso e amato attoreGigi Proietti, scomparso a novembre dello scorso anno. Nel corso di sette giorni, sono stati proiettati più di 30: 6 cortometraggi, 6 documentari e 9 lungometraggi, una selezione delle migliori produzioni ...

