Sofia Goggia vince anche il Super G di Lake Louise: per lei 3 successi consecutivi (Di domenica 5 dicembre 2021) L’azzurra Supera di soli 11 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di 50 l’americana Tippler. Quinta Federica Brignone Leggi su corriere (Di domenica 5 dicembre 2021) L’azzurraa di soli 11 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e di 50 l’americana Tippler. Quinta Federica Brignone

Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E SOFIA GOGGIA ???????? La regina delle discese conquista la sesta vittoria consecutiva in Coppa del… - Eurosport_IT : STREPITOSA SOFIA GOGGIA, BIS A LAKE LOUISE! ?????? L'azzurra vola ancora sulla neve canadese, bissato il successo di… - ItaliaTeam_it : LA PIÙ FORTE. ?? Seconda discesa e seconda vittoria per Sofia Goggia a Lake Louise! ? E andiamoooo! #ItaliaTeam |… - LauryeMal : RT @ItaliaTeam_it: E sono treeeeeee! ?????? Sofia Goggia stellare, dopo le due discese suo anche il super G di Lake Louise! ? #ItaliaTeam |… - trustandlaw1 : Sofia Goggia vince anche il Super G di Lake Louise: per lei 3 successi consecutivi @corriere -