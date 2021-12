“Società senza decoro”: Serie A, il presidente finisce nella bufera (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Torino di Juric non sta estaltando i propri tifosi, che hanno criticato il presidente Cairo con uno striscione. Dopo il pareggio interno per 2-2 contro l‘Empoli di giovedì, il Torino giocherà domani sera in trasferta contro il Cagliari dell’ex Mazzarri. I sardi sono penultimi in classifica ed hanno l’obbligo di vincere per non staccarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Torino di Juric non sta estaltando i propri tifosi, che hanno criticato ilCairo con uno striscione. Dopo il pareggio interno per 2-2 contro l‘Empoli di giovedì, il Torino giocherà domani sera in trasferta contro il Cagliari dell’ex Mazzarri. I sardi sono penultimi in classifica ed hanno l’obbligo di vincere per non staccarsi Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

myrtamerlino : Due uomini. Uno la palpeggia senza remore, l'altro le dice 'non te la prendere'. Come se tutto fosse normale e mag… - emergenzavvf : “La piena inclusione è il fine da perseguire con forza e determinazione, per porre le fondamenta di una società aut… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi Jonathan Swift, scrittore e poeta irlandese, autore di romanzi e pamphlet satirici. Il suo capolavor… - Elena64227927 : @LaltroInzaghi Il grande allenatore che ha alle spalle il 'palazzo' che gli manda la terna arbitrale, chi impedisce… - Alby1906 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? 'Non contestiamo il Toro, ma una società senza decoro. #Cairo vattene' Manifestazione al Filadelfia contro il presi… -

Ultime Notizie dalla rete : Società senza Il Papa tra i rifugiati di Lesbo. "Vi prego, fermiamo questo naufragio di civilta!" Il Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta diventando un freddo cimitero senza lapidi. Questo grande bacino d'acqua, culla di tante civilta, sembra ora uno ...

La realtà virtuale per vivere una vita alternativa Di qui in poi un'esperienza di oltre otto anni in società legate al mondo dell'advertising e come ... con un semplice click sul sito, senza supporti visivi o dispositivi indossabili - chiarisce Danilo -...

Giornata disabilità, Mattarella: verso «una società senza ostacoli» Romasette.it Il Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta diventando un freddo cimiterolapidi. Questo grande bacino d'acqua, culla di tante civilta, sembra ora uno ...Di qui in poi un'esperienza di oltre otto anni inlegate al mondo dell'advertising e come ... con un semplice click sul sito,supporti visivi o dispositivi indossabili - chiarisce Danilo -...