Skin è diventata mamma a 54 anni | l’annuncio sui social e la foto con la compagna

Advertising

infoitcultura : Skin è diventata mamma: è nata Lev Lylah - infoitcultura : Skin è diventata mamma: la compagna Ladyfag ha partorito la piccola Lev Lylah - aghia_sophia : Skin è diventata madre! #love - infoitcultura : Skin è diventata mamma: è nata Lev Lylah - zazoomblog : Skin è diventata mamma a 54 anni l’annuncio sui social nella foto è con la compagna - #diventata #mamma #l’annunci… -

Ultime Notizie dalla rete : Skin diventata

Leggi anche Lutto nel mondo della musica: la nota cantante si è spenta a 61 anni La cantante non sta nella pelle: èmamma! La nota cantante è, l'iconica front woman della band ...mamma. La cantante ha annunciato con una serie di scatti su Instagram la nascita della sua prima figlia, Lev Lylah, portata in grembo dalla sua compagna Lady Fag. Continua a leggereLa nota cantante è finalmente diventata mamma per la prima volta: non sta più nella pelle dalla felicità, benvenuta piccola Lev Lylah!Skin: l’amore. Dopo le nozze naufragate con Christiana Wyly, Skin ha ritrovato circa 6 anni fa l’amore accanto a Ladyfag, artista e performer Attraverso i social Skin ha annunciato la nascita della su ...