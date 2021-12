Si registrano problemi Vodafone nelle Marche il 5 dicembre

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ci sono alcune segnalazioni relative ache dobbiamo prendere necessariamente in esame oggi 5, in riferimento a coloro che faticano ad accedere alla rete soprattutto con la rete domestica. Proviamo a fare il punto della situazione, visto che ci sono alcune differenze sostanziali rispetto a quanto vi abbiamo riportato con il nostro ultimo articolo a tema. A quanto pare, infatti, questa domenica qualunque considerazione su down e malfunzionamenti deve essere per forza di cose contestualizzata ad una specifica area geografica. Cosa sappiamo suidi oggi 5Quali sono le indicazioni venute a galla fino a questo momento suidel 5 ...

Advertising

FnGengiu : ma per dio ma perché una duo che si vuole allenare nelle @pizcord non può giocare una sessione perchè ha dei pro… -

Ultime Notizie dalla rete : registrano problemi

OptiMagazine

Malfunzionamenti reiterati Se in questa domenica del 5 dicembre ci sonoFortnite acclarati, va pure detto che dei malfunzionamenti importanti per il gioco sioramai da ore. Il ...Il traffico resta uno dei grandidi alcune tratte della rete autostradale italiana. Una su tutte, quella ligure, dove spesso sicode chilometriche a causa di cantieri aperti o altre ragioni. E proprio in un tratto ...Valguarnera. Stamane, grazie alla sensibilità di diversi cittadini si è registrato un flash mob spontaneo davanti la Guardia Medica locale. Si sono presentate una decina di persone per protestare cont ...Sabato di passione per chi si è trovato a viaggiare in treno, lungo la linea che attraversa Firenze, con l'Italia ferroviaria divisa in due. Ritardi fino 220 minuti e stazioni di ...