Shevchenko | “Ho fatto fatica anche a fare la formazione Troppe assenze Ma ci abbiamo messo impegno”

Andryi Shevchenko, tecnico del Genoa, ha commentato la sconfitta contro la Juventus. Queste le sue parole a Dazn: "abbiamo cercato di stare in partita. Oggi la squadra ha messo impegno, ma è stato difficile mettere in campo una formazione per via delle tante assenze. Non abbiamo creato niente, ma nel secondo tempo qualcosa abbiamo fatto pur non riuscendo a concretizzare". Sul modulo: "In questo momento giochiamo col 3-5-2 perché i giocatori disponibili sono questi. abbiamo perso Rovella, Sturaro e Badelj: vediamo domani se qualcuno rientra. Prepariamo il derby e cerchiamo di fare il massimo". Sugli attaccanti: "abbiamo provato a mettere centrocampisti e attaccanti più vicini, però ..."

