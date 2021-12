Sgarbi: “Sarà Draghi il presidente della Repubblica. Berlusconi non ha nessuna chance, centrodestra lo prende solo per il cu*o” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Quirinale? Sarà indubbiamente Draghi il prossimo presidente della Repubblica. I partiti fanno la solita pantomima tenendo le carte coperte, ma non vedo cosa ci sia da nascondere. Draghi è l’unico ad avere i numeri. Con questa pantomima il centrodestra continua a prendere per il culo e a illudere Berlusconi, che non ha chances“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da Vittorio Sgarbi che, in una intervista a Lanfranco Palazzolo, ribadisce la sua profezia sul prossimo nome del capo dello Stato, cioè Mario Draghi. Sull’ex Cavaliere osserva: “Il centrodestra potrebbe tranquillamente dire che va dritto sul nome di Draghi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) “Quirinale?indubbiamenteil prossimo. I partiti fanno la solita pantomima tenendo le carte coperte, ma non vedo cosa ci sia da nascondere.è l’unico ad avere i numeri. Con questa pantomima ilcontinua are per il culo e a illudere, che non has“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da Vittorioche, in una intervista a Lanfranco Palazzolo, ribadisce la sua profezia sul prossimo nome del capo dello Stato, cioè Mario. Sull’ex Cavaliere osserva: “Ilpotrebbe tranquillamente dire che va dritto sul nome die ...

