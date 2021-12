Sformato al torroncino | morbidissimo e raffinato dessert da fine pasto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 5 dicembre 2021) Loalè una vera delizia per concludere con raffinatezza un ritrovo in questo periodo di feste.e delicato, la sua consistenza soda e compatta accompagna l’affondo del cucchiaio in una morbidezza unica, che si scioglie letteralmente sul palato per regalare sensazioni uniche alle papille gustative. Per una resa più leggera, potete sostituire la panna con il latte, ma badate che il vostro dolce perderà un po’ di cremosità, senza variare di sapore. Decidete voi se preparare un unico grande stampo e ricavare poi le singole fette, o se approntare tante singole porzioni in contenitori più piccoli e modo dose. L’unica pecca di questorisiede nei tempi di assestamento: deve prima raffreddarsi a temperatura ambiente, per poi trascorrere una notte intera in frigo, ma l’attesa sarà ...