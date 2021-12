Sex and the City: Samantha Jones è morta nel revival? La risposta dello showrunner (Di domenica 5 dicembre 2021) Samantha Jones è morta nel revival di Sex and the City? Lo showrunner di And Just Like That... ha risposto una volta per tutte alla fatidica domanda. Samantha Jones è morta? La risposta è no e a confermarlo è stato lo showrunner nonché produttore esecutivo Michael Patrick King in una recente intervista del New York Times: a quanto pare i personaggi saranno tutti in vita nel revival di Sex and the City intitolato And Just Like That... "Nessuno è morto", ha detto King. "Nessuno." e questo include anche Mr. Big, sebbene si dicesse che non sarebbe tornato prima dall'apparizione di Chris Noth nei recenti trailer. Mentre la serie riprenderà a New York City ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 dicembre 2021)neldi Sex and the? Lodi And Just Like That... ha risposto una volta per tutte alla fatidica domanda.? Laè no e a confermarlo è stato lononché produttore esecutivo Michael Patrick King in una recente intervista del New York Times: a quanto pare i personaggi saranno tutti in vita neldi Sex and theintitolato And Just Like That... "Nessuno è morto", ha detto King. "Nessuno." e questo include anche Mr. Big, sebbene si dicesse che non sarebbe tornato prima dall'apparizione di Chris Noth nei recenti trailer. Mentre la serie riprenderà a New York...

