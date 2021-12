Settebagni | ‘market’ della droga in casa e 12 000 euro in contanti | arrestato 38enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 dicembre 2021)in. I CarabinieriCompagnia Roma Cassia, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di, hannounitaliano, con precedenti specifici, nullafacente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad esito di un servizio di osservazione in località, i Carabinieri hanno fermato l’uomo che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 256 g di hashish diviso in 2 panetti, 120 g di cocaina, 12.370in, ritenuti provento di attività illecita. L’è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida ...