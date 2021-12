Serie B, il Monza vince il derby con il Brescia: 2-0 e corsa alla promozione riaperta (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Monza vince il derby con il Brescia, sbancando il Rigamonti, per 2-0: decidono i gol di Gytkjaer e Machin, uno per tempo. La squadra di Stroppa si porta con questi 3 punti in quarta posizione, a pari punti col Benevento: nel prossimo turno ci sarà la sfida interna col Frosinone. Le Rondinelle invece affronteranno la SPAL per poter riprendere il proprio cammino verso il massimo campionato. Foto: Twitter Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Ililcon il, sbancando il Rigamonti, per 2-0: decidono i gol di Gytkjaer e Machin, uno per tempo. La squadra di Stroppa si porta con questi 3 punti in quarta posizione, a pari punti col Benevento: nel prossimo turno ci sarà la sfida interna col Frosinone. Le Rondinelle invece affronteranno la SPAL per poter riprendere il proprio cammino verso il massimo campionato. Foto: TwitterB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? | Mai Mattia #Zaccagni aveva fornito due assist nella stessa partita di @SerieA prima di oggi In carriera avev… - rari_alves : RT @OfficialSSLazio: ?? | Mai Mattia #Zaccagni aveva fornito due assist nella stessa partita di @SerieA prima di oggi In carriera aveva s… - ValerioCanuzzi : RT @OfficialSSLazio: ?? | Mai Mattia #Zaccagni aveva fornito due assist nella stessa partita di @SerieA prima di oggi In carriera aveva s… - Christi83013660 : RT @OfficialSSLazio: ?? | Mai Mattia #Zaccagni aveva fornito due assist nella stessa partita di @SerieA prima di oggi In carriera aveva s… - PISAinVIDEO : Serie BKT: risultati e classifica dopo la 16^ giornata | Il Pisa si riprende la vetta, Brescia-Monza 0-2 -