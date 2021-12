Serie A | rimonta - show del Verona Juventus - Genoa 2 - 0 | la Signora è quinta

(Di domenica 5 dicembre 2021) Gol e spettacolo in questa domenica diA . Dopo gli anticipi del sabato , che hanno premiato le milanesi e l' Atalanta, oggi la 16esima giornata prosegue con un ricco programma e tante reti. ...

HellasVeronaFC : La prima rimonta da 0-3 a 4-3 nella storia del Verona in Serie A. MAMMA. MIA. - Eurosport_IT : ???????????????????? 12' Venezia 1-0 Verona 19' Venezia 2-0 Verona 27' Venezia 3-0 Verona 52' Venezia 3-1 Verona 65' Venezia… - rtl1025 : Ecco come sono andate tutte le partite di #SerieA di oggi ?? - pasqualinipatri : Serie A, pari tra Spezia e Sassuolo. Rimonta folle del Verona che espugna il Penzo di Venezia, vince anche la Juven… - laziopress : Serie A, pari tra Spezia e Sassuolo. Rimonta folle del Verona che espugna il Penzo di Venezia, vince anche la Juven… -

A, il calendario - Classifica Ad aprire le danze il derby dell'Appennino Bologna - ... Rivivi la diretta Venezia - Verona 3 - 4 Clamorosadegli scaligeri, da 0 - 3 a 3 - 4. In ...Shevchenko La cronaca di Sampdoria - Lazio ( GLI HIGHLIGHTS ) vedi ancheA, Torino - Empoli ...di Venezia - Hellas Verona ( HIGHLIGHTS ) Il Verona vince il derby veneto con una gran. Il ...SENIGALLIA - La Luciana Mosconi Ancona ha vinto la partita più attesa della decima giornata del campionato di Serie B, battendo i cugini della Goldengas Senigallia per 87-82, dopo un ...Al PalaGrotta Vecchi e compagni centrano l’ottavo successo stagionale al termine di un match vivace e combattuto che ha visto i padroni di casa comandare per larghi tratti il gioco. Una vittoria che l ...