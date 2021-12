Serie A, pomeriggio folle: il Verona ribalta il derby, Spezia-Sassuolo 2-2 (Di domenica 5 dicembre 2021) Un turno delle 15 di Serie A abbastanza movimentato si è da poco concluso. I due match in programma mettevano sul piatto il derby veneto tra Venezia e Verona e l’importante sfida in ottica salvezza tra lo Spezia e il Sassuolo. Serie A, derby folle tra Venezia e Verona Cominciamo dal derby veneto che ha visto affrontarsi il Venezia e il Verona. Primo tempo totalmente a senso unico e con un netto dominio da parte degli arancioneroverdi. La partita sembra mettersi su binari complessi per la formazione di Zanetti quando, dopo appena 7?, si vede costretto ad operare un cambio. Okereke lascia il campo per infortunio e al suo posto entra Johnsen. In realtà si tratta di una piccola svolta perché il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Un turno delle 15 diA abbastanza movimentato si è da poco concluso. I due match in programma mettevano sul piatto ilveneto tra Venezia ee l’importante sfida in ottica salvezza tra loe ilA,tra Venezia eCominciamo dalveneto che ha visto affrontarsi il Venezia e il. Primo tempo totalmente a senso unico e con un netto dominio da parte degli arancioneroverdi. La partita sembra mettersi su binari complessi per la formazione di Zanetti quando, dopo appena 7?, si vede costretto ad operare un cambio. Okereke lascia il campo per infortunio e al suo posto entra Johnsen. In realtà si tratta di una piccola svolta perché il ...

Advertising

acmilan : The Match Report of #MilanSassuolo ?? - lucakobe24 : Semplicemente uno spettacolo questo pomeriggio di Serie A! Il Verona non si ferma mai e rimonta un pazzo derby Ven… - sportli26181512 : Serie A, LIVE alle 18: Sampdoria-Lazio: È una sfida agli opposti quella che andrà in scena allo stadio Luigi Ferrar… - ClaudioLepri : RT @EwaF29452501: Alcune amicizie sono fatte a mano...la maggior parte in serie. #ConIlBiancoENero e #NellaGioia A #CasaLettori insieme… - TuttoMercatoWeb : Impresa eroica del Verona a Venezia: da 0-3 a 4-3, pomeriggio indimenticabile per i gialloblù -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pomeriggio DIRETTA Serie A, Spezia - Sassuolo 2 - 1 | La riapre RASPADORI! LIVE Sfida decisamente importante per lo Spezia in chiave salvezza, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A: in Liguria arriva il SassuoloSi apre il pomeriggio della sedicesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra lo Spezia, invischiato nella lotta salvezza, e il lanciatissimo ...

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI/ Streaming video tv: parla coach Scariolo ... Brindisi e Gonnella, si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 5 dicembre 2021, presso la Segafredo Arena naturalmente di Bologna per la decima giornata del campionato di Serie A di ...

Partite Serie A in TV oggi e stasera su Sky e DAZN: in campo Juve-Genoa, orari e calendario Fanpage SQUADRA IN RITIRO FINO AL TORINO Rossoblù in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini antivigilia della sfida contro il Torino: seduta al via con serie di esercitazioni tecniche seguite da un lavoro dedicato alla parte ...

SERIE A, Incredibile Verona, rimonta anche Sassuolo Dopo il bel lunch match al Dall'Ara hanno riservato molte emozioni anche le gare del pomeriggio, Spezia-Sassuolo e Venezia-Verona terminate rispettivamente per 2-2 e 3-4.

Sfida decisamente importante per lo Spezia in chiave salvezza, valida per la sedicesima giornata del campionato diA: in Liguria arriva il SassuoloSi apre ildella sedicesima giornata del campionato diA con la sfida tra lo Spezia, invischiato nella lotta salvezza, e il lanciatissimo ...... Brindisi e Gonnella, si giocherà alle ore 17.30 di oggi, domenica 5 dicembre 2021, presso la Segafredo Arena naturalmente di Bologna per la decima giornata del campionato diA di ...Rossoblù in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini antivigilia della sfida contro il Torino: seduta al via con serie di esercitazioni tecniche seguite da un lavoro dedicato alla parte ...Dopo il bel lunch match al Dall'Ara hanno riservato molte emozioni anche le gare del pomeriggio, Spezia-Sassuolo e Venezia-Verona terminate rispettivamente per 2-2 e 3-4.