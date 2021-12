Serie A, la 16esima giornata live: alle 18 Sampdoria - Lazio, stasera Juventus - Genoa (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo gli anticipi del sabato di Serie A , che hanno premiato le milanesi e l' Atalanta, oggi la 16esima giornata va avanti con un ricco programma. Mancano ancora quattro turni e per le venti compagini ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo gli anticipi del sabato diA , che hanno premiato le milanesi e l' Atalanta, oggi lava avanti con un ricco programma. Mancano ancora quattro turni e per le venti compagini ...

qnazionale : Serie A, la 16esima giornata: alle 18 Sampdoria-Lazio, stasera Juventus-Genoa - sowmyasofia : Cagliari-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv #6dicembre #cagliaritorino #seriea - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Cagliari-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv #6dicembre #cagliaritorino #seriea - periodicodaily : Cagliari-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv #6dicembre #cagliaritorino #seriea - ultimenews24 : Il Milan batte 2-0 la Salernitana nel primo anticipo della 16esima giornata della Serie A e torna al primo posto, d… -