SERIE A FEMMINILE - Napoli-Empoli 0-1 (9' Bragonzi): le azzurre stendono il tappeto rosso alle toscane (Di domenica 5 dicembre 2021) Buongiorno, cari lettori di Spazio Napoli. Per la decima giornata di SERIE A FEMMINILE, il Napoli ha giocato l'importantissimo scontro salvezza contro l'Empoli di Fabio Ulderici, al penultimo turno del girone d'andata. Il nuovo duo di allenatori ex Florentia San Gimignano, Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, non riesce ad esordire con una vittoria, nell'occasione più importante. Lo scontro diretto se lo aggiudicano le ragazze di Fabio Ulderici. IL RACCONTO DEL MATCH Primo tempo con il Napoli in maggior possesso della palla ma chi ha sbloccato subito il match è l'Empoli, al nono minuto di gara: assist di Cinotti a mezza altezza per Bragonzi, che supera Di Marino e, a tu per tu con Aguirre, ha deciso per il pallonetto ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Buongiorno, cari lettori di Spazio. Per la decima giornata di, ilha giocato l'importantissimo scontro salvezza contro l'di Fabio Ulderici, al penultimo turno del girone d'andata. Il nuovo duo dinatori ex Florentia San Gimignano, Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, non riesce ad esordire con una vittoria, nell'occasione più importante. Lo scontro diretto se lo aggiudicano le ragazze di Fabio Ulderici. IL RACCONTO DEL MATCH Primo tempo con ilin maggior possesso della palla ma chi ha sbloccato subito il match è l', al nono minuto di gara: assist di Cinotti a mezza altezza per, che supera Di Marino e, a tu per tu con Aguirre, ha deciso per il pallonetto ...

