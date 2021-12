Serie A Femminile | Milan-Inter | risultato e classifica | News

Advertising

OptaPaolo : 1 - L’Inter ha vinto il suo primo Derby contro il Milan in Serie A Femminile, al quinto tentativo, diventando inolt… - Gazzetta_it : Serie A donne: l'#Inter domina il derby: 3-0 al Milan - acmilan : ??? 'Testa e cuore sono pronti per il Derby' Le parole di Thomas a due giorni dalla stracittadina di Serie A Femmini… - Fprime86 : RT @SkySport: ???? SERIE A FEMMINILE - 10^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite di oggi ? ?? SAMPDORIA-ROMA 1-2 ?? MILAN-INTER 0-3 ?? NAP… - sportface2016 : #Calciofemminile, #SerieA: la decima giornata si conclude con tre successi esterni. Vincono la #Roma, l'#Inter nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Femminile

Si è conclusa la decima giornata dellaA 2021/2022 di calcio. Bene la Roma , che espugna per 1 - 2 il campo della Sampdoria grazie ad un autogol in pieno recupero di Novellino. Vittoria provvidenziale per le giallorosse, ...Voleva fortemente la vittoria e così è stato nella nona giornata del campionato diC nazionale per l'Apulia Trani che ha vinto in casa contro la Rever Roma, meritevole per aver combattuto fino all'ultimo minuto nel tentativo di pareggiare una partita che è stata dominata fin ...Primo tempo roboante per le nerazzurre, che superano le cugine rossonere con un tris portandosi a -1 in classifica.L’Oplonti Volley fa l’en plein: vince anche contro San Giorgio e diventa campione d’inverno L’Oplonti Volley conquista anche l’ottava vittoria in altrettante ...