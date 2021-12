Sequestro di un uomo a Milano | picchiato e lasciato agonizzante a Bergamo | tre arresti

reportrai3 : L’uomo che passeggia è Fabio Riva, proprietario con la sua famiglia dello stabilimento Ilva dal 1995 al 2012. In qu… - palermo24h : Trapani, sequestro di beni all’uomo della droga - LiveSicilia : Trapani, sequestro di beni all’uomo della droga - ilregginoit : Sebbene non diretto intestatario delle imprese e delle società oggetto del sequestro, l’uomo di fatto gestiva le so… - ParliamoDiNews : cosa c`e` dietro lo strano sequestro di un noto ingegnere a napoli? l`uomo non ha denunciato i fatti - Cronache… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestro uomo

BergamoNews

Nel suo carnet criminale compaiono precedenti per droga, diversi furti e anche undi ... L'ha notato la porta dell'ascensore aperta e avrebbe avvertito un lamento. Inutili i soccorsi per ...... ma posseduta da Nicola e immediatamente posta sottocome del resto già lo era la propria ... tornando come spesso soleva fare, dalle parti del Lungotevere della Vittoria intravide unben ...In due giorni rintracciato il conducente che ha travolto una donna sulle strisce Tradito dal fanale rotto, per un 43enne di Poviglio denuncia e ritiro della patente ...Il 64enne è rimpatriato ieri dopo i tre giorni di rapimento in Costa d’Avorio L’abbraccio con la famiglia e la richiesta del silenzio: «Ci sono indagini in corso» ...