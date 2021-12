"Se lo fanno loro, tutto bene". Siluro contro Hamilton e Mercedes dalla Haas: mondiale falsato? (Di domenica 5 dicembre 2021) Ancora polemiche in Formula 1, a poche ore dalla gara in Arabia Saudita, penultimo atto di un mondiale mozzafiato e del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. E le polemiche riguardano proprio il campione del mondo Mercedes, nel dettaglio l'episodio di "impeding" che lo ha visto ai danni di Nikita Mazepin nelle PL3. Episodio indagato dai Commissari prima delle qualifiche e che non ha avuto conseguenze: solo una "reprimenda", la seconda stagionale per il britannico, e una multa da 25mila euro. In sostanza la Fia ha riconosciuto la colpevolezza del team Mercedes per non aver dato una comunicazione efficace al proprio pilota, se si esclude quella iniziale in cui avvertivano del posizionamento della Haas a 10 secondi, e ha poi messo nero su bianco che la decisione non sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Ancora polemiche in Formula 1, a poche oregara in Arabia Saudita, penultimo atto di unmozzafiato e del duello tra Lewise Max Verstappen. E le polemiche riguardano proprio il campione del mondo, nel dettaglio l'episodio di "impeding" che lo ha visto ai danni di Nikita Mazepin nelle PL3. Episodio indagato dai Commissari prima delle qualifiche e che non ha avuto conseguenze: solo una "reprimenda", la seconda stagionale per il britannico, e una multa da 25mila euro. In sostanza la Fia ha riconosciuto la colpevolezza del teamper non aver dato una comunicazione efficace al proprio pilota, se si esclude quella iniziale in cui avvertivano del posizionamento dellaa 10 secondi, e ha poi messo nero su bianco che la decisione non sarà ...

