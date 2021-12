Scoperto il primo sito funerario dei Filistei (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo trent’anni di scavi, finalmente è stato Scoperto il sito funerario di Ashkleon, in Israele. Si tratta di una necropoli risalente a tremila anni fa dedicata alla sepoltura dei Filistei, l’antico popolo di cui ci parla la Bibbia, e a cui apparteneva il gigante Golia. I Filistei abitarono la regione litorale della terra di Canaan. Rovine delle loro antiche città sono state scoperte nella zona dell’attuale Striscia di Gaza, nei pressi di Tel Aviv e nel sobborgo di Tell Qasile, Secondo gli studi più recenti si trattava di un piccolo popolo (venticinquemila individui in tutto, in media) che archeologicamente potrebbe essere identificato con la stirpe dei Peleset, citata nelle iscrizioni egiziane di Medinet Habu tra i Popoli del Mare che attaccarono l’Egitto durante il regno del faraone Ramses III. Dopo ... Leggi su curiosauro (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo trent’anni di scavi, finalmente è statoildi Ashkleon, in Israele. Si tratta di una necropoli risalente a tremila anni fa dedicata alla sepoltura dei, l’antico popolo di cui ci parla la Bibbia, e a cui apparteneva il gigante Golia. Iabitarono la regione litorale della terra di Canaan. Rovine delle loro antiche città sono state scoperte nella zona dell’attuale Striscia di Gaza, nei pressi di Tel Aviv e nel sobborgo di Tell Qasile, Secondo gli studi più recenti si trattava di un piccolo popolo (venticinquemila individui in tutto, in media) che archeologicamente potrebbe essere identificato con la stirpe dei Peleset, citata nelle iscrizioni egiziane di Medinet Habu tra i Popoli del Mare che attaccarono l’Egitto durante il regno del faraone Ramses III. Dopo ...

