Sconfitta per il Posillipo, Brancaccio: “Mancata la cattiveria” (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Sconfitta per il Posillipo che, dopo una partita equilibrata, cade in trasferta contro l’Iren Genova Quinto per 8-5. Decisivo il terzo parziale chiuso sul +2 dai padroni di casa. Il primo gol della partita è del Posillipo con un gran conclusione di Di Martire, il Quinto pareggia con Nora che sfrutta la superiorità numerica. Meglio le difese in questa fase di gara, i rossoverdi non sfruttano possibilità con uomo in più mentre Spinelli neutralizza il rigore di Figari. Il primo parziale si chiude cosi sull’1-1. Il secondo tempo si apre con il gol del Quinto che si porta in vantaggio con Ravina, Picca pareggia riuscendo a sfruttare una doppia superiorità numerica. Entrambe le squadre hanno difficoltà a segnare, Briganti coglie la traversa, Spinelli è attento su Figari. I rossoverdi segnano il 3-2 con ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova –per ilche, dopo una partita equilibrata, cade in trasferta contro l’Iren Genova Quinto per 8-5. Decisivo il terzo parziale chiuso sul +2 dai padroni di casa. Il primo gol della partita è delcon un gran conclusione di Di Martire, il Quinto pareggia con Nora che sfrutta la superiorità numerica. Meglio le difese in questa fase di gara, i rossoverdi non sfruttano possibilità con uomo in più mentre Spinelli neutralizza il rigore di Figari. Il primo parziale si chiude cosi sull’1-1. Il secondo tempo si apre con il gol del Quinto che si porta in vantaggio con Ravina, Picca pareggia riuscendo a sfruttare una doppia superiorità numerica. Entrambe le squadre hanno difficoltà a segnare, Briganti coglie la traversa, Spinelli è attento su Figari. I rossoverdi segnano il 3-2 con ...

Advertising

damore_marco : #NapoliAtalanta Commento tecnico: Adda passà ‘a nuttata Commento tattico: sciò sciò ciucciuè ?? Commento cestistico:… - pisto_gol : Rom-Int 0:3 Troppo forte l’Inter per una Roma incompleta: se poi ci si mette anche una papera clamorosa di Rui Patr… - caterinabalivo : Partita combattutissima tra Napoli ed Atalanta, peccato per la sconfitta ma hanno pesato le tante assenze… - ilnapolionline : Barbano (CdS): 'Per il Napoli un'altra sconfitta incoraggiante' - - Luigidas : RT @damore_marco: #NapoliAtalanta Commento tecnico: Adda passà ‘a nuttata Commento tattico: sciò sciò ciucciuè ?? Commento cestistico: “poss… -