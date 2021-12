Sciopero 10 dicembre: abolizione del vincolo, riduzione classi pollaio, fondi per organico Covid, aumento a tre cifre per gli stipendi. I sindacati all’attacco [SPECIALE] (Di domenica 5 dicembre 2021) Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals (allo Sciopero, in forma separata, partecipa anche Anief) rompono gli indugi e hanno proclamato, per venerdì 10 dicembre, una giornata di agitazione sindacale per protesta contro l'immobilismo del governo in materia di istruzione. L'articolo Sciopero 10 dicembre: abolizione del vincolo, riduzione classi pollaio, fondi per organico Covid, aumento a tre cifre per gli stipendi. I sindacati all’attacco SPECIALE . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 dicembre 2021) Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals (allo, in forma separata, partecipa anche Anief) rompono gli indugi e hanno proclamato, per venerdì 10, una giornata di agitazione sindacale per protesta contro l'immobilismo del governo in materia di istruzione. L'articolo10delpera treper gli. I

CgilBologna : RT @Cgil_Liguria: ?? Adesso basta, la #scuola si ribella. #Sciopero generale venerdì 10 dicembre, mobilitazione regionale a #Genova dalle 9.… - lavocedigenova : Lunedì 6 dicembre sciopero di 8 ore per il futuro dell'industria della Difesa a Roma, Bonazzi (Fiom): 'Preoccupati… - SpelatGiorgio : SCIOPERO ABS Spa ( Gruppo Danieli) Udine Continua la mobilitazione LUNEDÌ 6 DICEMBRE si incrociano le braccia ??ore… - cecilia_brighi : 10 dicembre in #Birmania sciopero del silenzio. tutti dovranno sapere che tutto il popolo lotta contro la criminal… - robertoboggiani : RT @TecnicaScuola: La scuola delusa dal Governo Draghi e per gli studenti Bianchi ha fallito: il 10 dicembre sarà sciopero, anche i presidi… -