Sci di fondo | staffetta 4×7 | 5 km maschile | è sempre Norvegia contro Russia | Italia brillante 5ª

(Di domenica 5 dicembre 2021) Primadella stagione,la solita lotta:vs. Talmente tanta la differenza con le altre che i due squadroni si possono addirittura permettersi due squadre da 4 per la. E una delle quattro, naturalmente, è fuori dal podio. Sulle nevi di Lillehammer,va in scena la4×7,5 km. VinceI davanti aI eII. Ai piedi del podio, questa volta, è il turno diII.5ª posizione a 55? per l’, prima delle “umane”. L’inizio è chiaro: sarà subito una sfida a due tra le due squadre norvegesi e le due russe. Per ...

Advertising

pierbiagio1 : Qui che tutti aspirano alla dissolutezza ,io aspiro a fare un giro sugli sci da fondo , mercoledì perché ho visto neve....buona Domenica - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Staffetta Lillehammer 2021 in DIRETTA: l’Italia cerca dei piazzamenti dignitosi - #fondo… - zazoomblog : Sci di fondo oggi Staffette Lillehammer 2021: orari programma tv streaming italiani in gara - #fondo #Staffette… - micaleafacchini : Naturalmente nessuna correlazione #Novaccino - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - La start list della staffetta femminile di Lillehammer -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

... Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza e ultima giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo didi2021 - 2022 in programma a Lillehammer ...... che permette di andare in giro con la motoslitta, provare la pesca nel ghiaccio o inoltrarsi nella foresta innevata con glidao le ciaspole. Chi vuole provare un'esperienza diversa dal ...Prima staffetta della stagione, sempre la solita lotta: Norvegia vs Russia. Talmente tanta la differenza con le altre che i due squadroni si possono addirittura permettersi due squadre da 4 per la sta ...A Livigno la classica di gran fondo con tanto azzurro in luce e Donzallaz e Caminada alle spalle di Frida Erkers. Tutti i risultati.