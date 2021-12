Sci di fondo: Norvegia batte Russia in staffetta a Lillehammer, Klaebo brucia Ustiugov. Italia, gran 5° posto con De Fabiani e Pellegrino (Di domenica 5 dicembre 2021) Lotta a quattro tra le due staffette norvegesi e le due russe a Lillehammer, nella 4×7.5 che chiude il weekend di Coppa del Mondo in Norvegia. Ed è proprio il primo dei due quartetti di casa, quello formato da Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Hegstad Krueger e Johannes Hoesflot Klaebo, a prevalere in volata in 1:14’56?7 sul secondo dei russi (Alexander Terentev, Ilia Semikov, Artem Maltsev, Sergey Ustiugov): 2 i loro decimi di ritardo. Al terzo posto Norvegia II (Paal Golberg, Martin Loewstroem Nyenget, Hans Christer Holund, Harald Oestberg Amundsen), a 1?2 e che beffa Russia I (Alexey Chervotkin, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov e Ivan Yakimushkin). Il tutto dopo una gara abbastanza particolare, nella quale, in seconda frazione, Iivo Niskanen le prova tutte per ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Lotta a quattro tra le due staffette norvegesi e le due russe a, nella 4×7.5 che chiude il weekend di Coppa del Mondo in. Ed è proprio il primo dei due quartetti di casa, quello formato da Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Hegstad Krueger e Johannes Hoesflot, a prevalere in volata in 1:14’56?7 sul secondo dei russi (Alexander Terentev, Ilia Semikov, Artem Maltsev, Sergey): 2 i loro decimi di ritardo. Al terzoII (Paal Golberg, Martin Loewstroem Nyenget, Hans Christer Holund, Harald Oestberg Amundsen), a 1?2 e che beffaI (Alexey Chervotkin, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov e Ivan Yakimushkin). Il tutto dopo una gara abbastanza particolare, nella quale, in seconda frazione, Iivo Niskanen le prova tutte per ...

