Sci | CdM | cancellata la seconda discesa di Beaver Creek per il forte vento

Beaver Creek, 5 dic. -(Adnkronos) - Il vento è più forte della volontà degli organizzatori americani e la seconda discesa maschile di Coppa del mondo, già cancellata lo scorso week-end a Lake Louise, viene annullata anche a Beaver Creek. Folate fortissime, contrarie al dislivello nella parte alta del tracciato e a favore nella parte finale. Nessuna possibilità di avere una gara regolare e, così, dopo tre rinvii di mezz'ora dello start e l'abbassamento della partenza arriva la definitiva cancellazione. Prematuro parlare di un recupero, visto che il calendario di Coppa è particolarmente fitto, ma la Fis analizzerà il calendario e fornirà le informazioni relative nei prossimi giorni.

