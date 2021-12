Sci alpino | tripletta epocale di Sofia Goggia a Lake Louise | nuovo capolavoro in superG!

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021)riscrive la storia dello sciazzurro. Impresadella bergamasca, che firma un’incredibile, imponendosi anche nell’odierno superG dopo le due vittorie in discesa. Si tratta della quattordicesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo per l’azzurra. Un’altra prestazione eccellente quella di, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte finale, dove è riuscita a recuperare quasi quattro decimi alle avversarie, risultando la migliore in assoluto in quel tratto di pista.è la prima italiana di sempre a vincere tre gare consecutive in Coppa del Mondo. Solamente Alberto Tomba, ma in campo maschile, era riuscito a fare meglio, vincendo cinque gare di fila tra la fine ...