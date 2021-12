Sci alpino | super-G femminile Lake Louise 2021 | altra impresa Goggia | tanta Italia nelle prime posizioni

Leggi su sportface

(Di domenica 5 dicembre 2021) E’ una Sofiainarrestabile a. Sulla pista canadese l’azzurra conquista la sua terza vittoria di fila dopo le due discese dominate nei giorni scorsi, chiudendo ilgigante in 1:18.28 grazie a una seconda parte di gara splendida. Dietro al missile bergamasco Lara Gut-Behrami, chirurgica e perfetta per tutta la gara e autrice di un sola piccola sbavatura sul finale (+.11). Terza l’austriaca Mirjam Puchner, scasa con il pettorale numero 29 e sul podio con un ritardo di 44 decimi da, con una Federica Brignone al quinto posto e a un passo dal podio se non fosse stato per due piccoli sbilanciamenti dopo una grandissima sciata nella parte cruciale della pista ...