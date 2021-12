Sci alpino | startlist discesa Beaver Creek | programma di oggi | orari | tv | pettorali Paris e degli azzurri

(Di domenica 5 dicembre 2021) La lunga quattro giorni disi conclude con la secondalibera. Aleksander Amoodt Kilde ha vinto le ultime due gare sulla Birds of Prey e cerca la tripletta, ma l’austriaco Matthias Mayer e Beat Feuz cercheranno di salire sul gradino più alto del podio. Quella di ieri è stata la gara della ripresa per la squadra azzurra, con Matteo Marsaglia quarto e Dominikquinto, che cercheranno di ripetersi. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI LAKE LOUISE ALLE 18.30 LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DIDi seguito ildelladi, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2021-2022 di sci. La gara sarà trasmessa in ...

Advertising

Eurosport_IT : PROVATE A PRENDERLA SE POTETE ???????? #EurosportSCI | #FisAlpine Rivivi la discesa di Sofia Goggia che le è valso il… - Gazzetta_it : Sofia #Goggia alza l’asticella: 'Ora voglio andare forte anche in superG' #fisski - Gazzetta_it : Goggia da urlo, un altro trionfo in discesa a Lake Louise #fisski - infoitsport : Sci alpino, startlist superG donne Lake Louise: programma, orario, tv, pettorali delle azzurre - OA_Sport : La ricchissima giornata sportiva di oggi: F1 e sci alpino i piatti fortissimi di una domenica che vivrà di emozioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Di seguito il programma del super - G di Lake Louise, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021 - 2022 di. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN , mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta ...PROGRAMMA DISCESA MASCHILE BEAVER CREEK 2021 DOMENICA 5 DICEMBRE Ore 20.00 Discesa maschile Beaver Creek DISCESA MASCHILE BEAVER CREEK 2021: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING Diretta tv su ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG DI OGGI Le pagelle del 4 dicembre Buongiorno amici di OA Sport e bevenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Lake Lo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA DI OGGI Il programma del fine settimana di Beaver Creek Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale ...