Sci alpino | Sofia Goggia cala il tris | “Indosso due pettorali rossi | non me lo sarei mai aspettato”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Non c’è due senza tre.completa la sua personale tripletta sulla Men’s Olympic Downhill di Lake Louise vincendo anche il superG dopo i trionfi di ieri e l’altro ieri in discesa libera. Battuta la concorrenza di una rediviva Lara Gut-Behrami, seconda a +0’’11 e di Mirjam Puchner, sul podio staccata di +0”44. Il successo nella disciplina mancava dal rocambolesco primo posto di St. Moritz conquistato nel dicembre 2019, occasione in cuiebbe la meglio della compagna Federica Brignone tagliando il traguardo senza un bastoncino. Se questo è il ritmo della bergamasca nelle discipline veloci le ambizioni di vittoria in classifica generale possono diventare golosamente concrete. Bella prestazione corale da parte delle azzurre, in tre raggiungono le posizioni di vertice: Federica Brignone è quinta con un pizzico di rammarico ...

