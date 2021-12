Sci alpino | pagelle superG Lake Louise | Sofia Goggia fa 300 | Federica Brignon ed Elena Curtoni convincono

(Di domenica 5 dicembre 2021) Media del 10 perdopo il weekend di: anche oggi arriva il successo nel meno graditosulle nevi della Men’s Olympic Downhill. Torna a ruggire Lara Gut-Behrami, seconda e si rivede sul podio Mirjam Puchner, terza nella libera di venerdì.e edcosì come Mikaela Shiffrin, decisamente più pimpante rispetto alla discesa.FEMMINILEMikaela Shiffrin, voto 7: le incertezze in discesa libera sono ormai alle spalle, quando la velocità cala la regina del circus si trova sempre a suo agio. Buona posizione in classifica e parecchi punti in cascina da sventolare sotto ...

Advertising

Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - Gazzetta_it : #Goggia, strepitoso tris! A Lake Louise vince anche il superG - Eurosport_IT : Nel tardo pomeriggio spazio allo sci alpino ma intanto inizia subito un'altra giornata ricca di appuntamenti con gl… - giovanniradivo : Non c’è due senza tre!!! #SofiaGoggia vince anche il superG di Lake Louise! Tris dell'azzurra - La Gazzetta dello S… - Lukyluke311 : RT @Eurosport_IT: Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

La tripletta dell'atleta bergamasca permette all'Italia di toccare quota 104 successi nella storia dellofemminile. Alle spalle di Sofia Goggia, la svizzera Lara Gut - Behrami a 11 ...LAKE LOUISE (CANADA) " Sofia Goggia vince anche il Super - G di Lake Louise, tappa della Coppa del Mondo femminile di2021/22. Sulla pista canadese, dopo la doppietta in discesa, la sciatrice bergamasca firma il tris grazie al tempo di 1'1828. Battuta di 11 centesimi la campionessa di specialità Lara Gut - ...Mirjam Puchner, voto 8,5: due volte sul podio in tre giorni, probabilmente non se l’aspettava nemmeno lei. Quando c’è da far scorrere lo sci è tra le migliori. Per l’Austria una boccata d’ossigeno.Dopo aver trionfato nelle due discese, la bergamasca ha vinto anche nel SuperG. Ma è già concentrata in vista dei due supergiganti del prossimo fine settimana ...