Sci alpino | discesa Beaver Creek 2021 | gara cancellata per il forte vento

(Di domenica 5 dicembre 2021) La Coppa del Mondo maschile di scicontinua ad essere tormentata. Dopo le cancellazioni di Lake Louise, anche aè arrivato l’annullamento della secondain programma, proprio quella designata come recupero di una di quelle che si sarebbero dovute disputare in Canada lo scorso fine settimana. Ilera troppoe la giuria aveva già deciso di abbassare la partenza. Dopo una serie di rinvii, alla fine è arrivata la comunicazione ufficiale della cancellazione della. Da capire ora quando verrà recuperata e soprattutto in quale località. Ricordiamo che negli ultimi giorni è stato deciso di recuperare a Bormio il 30 dicembre il superG di Lake Louise. Foto: LaPresse

Advertising

Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - Gazzetta_it : #Goggia, strepitoso tris! A Lake Louise vince anche il superG - Eurosport_IT : Nel tardo pomeriggio spazio allo sci alpino ma intanto inizia subito un'altra giornata ricca di appuntamenti con gl… - RSIsport : ?? Annullata la seconda discesa di Beaver Creek. Il forte vento ha reso impossibile il regolare svolgimento della ga… - RaiSport : ? Cancellata la #Discesa maschile di #BeaverCreek a causa del forte vento Ora il circo bianco torna in Europa: saba… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

21.06: Questa la classifica di Coppa del Mondo dopo le due sfortunate tappe statunitensi in cui si sono disputate quattro delle cinque gare previste: 1 ODERMATT Marco SUI 346 2 MAYER Matthias AUT 310 ..."E' stato un trittico pazzesco, tre vittorie in tre giorni non me le sarei mai aspettate. E' un risultato grandioso qui a Lake Louise'. Questa tutta l'emozione di Sofia Goggia dopo la terza vittoria ...La Coppa del Mondo maschile di sci alpino continua ad essere tormentata. Dopo le cancellazioni di Lake Louise, anche a Beaver Creek è arrivato l'annullamento della seconda discesa in programma, propri ...BEAVER CREEK - Dopo tre rinvii, arriva la decisione ufficiale: la seconda discesa maschile sulla Birds of Prey viene cancellata a causa del vento. Si chiude cos ...