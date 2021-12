Sci alpino | classifica italiane vincenti in Coppa del Mondo | Sofia Goggia firma il 14° sigillo | a -2 dalla vetta

(Di domenica 5 dicembre 2021)cala il tris e, dopo le due vittorie in discesa libera, trionfa nuovamente a Lake Louise, in Canada, trovando il quarto successo in carriera in supergigante ed il quattordicesimo complessivo indel, ritoccando tra le tante statistiche, anche quella del numero complessivo di vittorie nel circuito maggiore. L’azzurra rafforza ulteriormente il quarto posto nella graduatoria dellepiùdella storia e si avvicina al podio: ora è a -1 da Isolde Kostner, terza a quota 15, ed a -2 da Deborah Compagnoni e Federica Brignone, prime a pari merito a quota 16. La bergamasca potrebbe operare presto l’aggancio, anche se Brignone potrebbe allungare.VINCITRICI INDEL ...

E' una Sofia Goggia inarrestabile a Lake Louise . Sulla pista canadese l'azzurra conquista la sua terza vittoria di fila dopo le due discese dominate nei giorni scorsi, chiudendo il super gigante in 1:...18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Lake Louise, valevole per la Coppa del Mondo difemminile 2021 - 2022. Ultimo appuntamento del weekend ...