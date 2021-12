Scatta il Super Green Pass: per i No Vax cambia tutto Cene, treni, stadi, lavoro, feste e controlli: ecco le regole (Di domenica 5 dicembre 2021) Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Ma per chi non è vaccinato cambia molto. ecco in che modo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 5 dicembre 2021) Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, alloo. Ma per chi non è vaccinatomolto.in che modo Segui su affaritaliani.it

